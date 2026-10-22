Из-за сбоя сайта Детской больницы записать ребенка к педиатру сейчас можно только по телефону

Пока сайт Детской клинической университетской больницы (BKUS) в Риге недоступен, записать ребенка на очную или дистанционную консультацию педиатра в неотложной ситуации можно только по бесплатному телефону 80708866, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию больницы.

Сотрудники телефонного центра принимают звонки сегодня, 22 октября, до 17:00. По этому же номеру можно отменить ранее назначенный прием или получить другую необходимую информацию.

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В больнице пояснили, что специалисты совместно с ответственными организациями работают над восстановлением сайта bkus.lv. Главная задача - убедиться, что после возобновления работы интернет-ресурс будет защищен от возможных киберугроз.

Больница приносит извинения пациентам и их родителям за доставленные неудобства.

Проблемы возникли на фоне масштабных ограничений доступа к латвийским интернет-ресурсам из-за обнаруженных в языке программирования PHP критических уязвимостей безопасности.

По данным учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv, в стране выявлено около 6000 интернет-ресурсов, которые потенциально могут быть затронуты обнаруженными уязвимостями. Лишь несколько сотен из них относятся к государственному сектору.

Специалисты уже зафиксировали автоматизированные попытки использования этих уязвимостей, однако сведений об успешных атаках пока нет.

В настоящее время доступ к большинству государственных сайтов с территории Латвии восстанавливается. Уже работают портал общественных СМИ LSM.lv, сайт 112.lv и платформа Latvija.gov.lv. При этом для некоторых ресурсов сохраняются ограничения доступа из-за рубежа.

Как установило агентство LETA, сайты Восточной клинической университетской больницы, больницы Страдиня и Рижской 1-й больницы работают.

Специалисты Cert.lv продолжают контролировать ситуацию и координировать необходимые меры защиты.