В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

В Эстонии готовятся к внедрению искусственного интеллекта в работу семейных врачей. Уже в ноябре 2026 года в медицинских центрах начнется тестирование системы, которая сможет записывать разговоры врача с пациентом и на их основе готовить медицинскую документацию.
Предполагается, что это позволит врачам меньше времени тратить на работу за компьютером и больше внимания уделять пациентам. При этом каждый человек сможет отказаться от записи беседы, сообщает Postimees .
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Как будет работать искусственный интеллект на приеме у врача
Во время консультации специальная система будет фиксировать разговор врача и пациента, а затем преобразовывать полученную информацию в текст и готовить медицинские записи.
Вместо того чтобы одновременно выслушивать пациента и вносить сведения в компьютер, врач сможет сосредоточиться на беседе, осмотре и обсуждении лечения.
ИИ будет выполнять вспомогательную работу по оформлению документации
При этом медицинские решения и ответственность за правильность записей останутся за врачом.
Ожидается, что новая технология поможет сократить административную нагрузку на медицинский персонал. Особенно это важно для семейных врачей, которым ежедневно приходится не только принимать пациентов, но и оформлять большое количество документов.
На испытания выделят 320 тысяч евро
Пилотный проект планируется запустить в ноябре. На его проведение предусмотрено 320 тысяч евро. В ходе тестирования предстоит выяснить, насколько точно ИИ распознает речь, правильно ли составляет медицинские записи и действительно ли помогает врачам экономить время.
Отдельное внимание необходимо уделить защите персональных данных, поскольку во время приема могут обсуждаться диагнозы, результаты обследований, принимаемые лекарства и другие сведения о здоровье человека.
Пациенты будут иметь право отказаться от записи разговора. Это означает, что использование новой технологии не должно становиться обязательным условием получения медицинской помощи.
В некоторых медцентрах ИИ уже помогает врачам
Хотя государственное тестирование еще не началось, отдельные медицинские учреждения Эстонии уже используют подобные технологии.
В Таллиннском центре семейных врачей искусственный интеллект применяется в повседневной работе. Главное преимущество заключается в том, что врачу больше не приходится постоянно отвлекаться на компьютер. Он может поддерживать зрительный контакт с пациентом, внимательно слушать его и задавать необходимые вопросы.
В Эстонии создают единую информационную систему для семейных врачей
Внедрение искусственного интеллекта является частью более масштабной цифровой реформы эстонского здравоохранения.
Больничная касса Эстонии совместно с Обществом семейных врачей разрабатывает единую информационную систему PAI, которая должна объединить используемые в семейной медицине цифровые решения.
Сейчас в Эстонии работают около 1300 семейных врачей и 1800 семейных медсестер. Они используют семь различных информационных систем, что затрудняет обмен данными и увеличивает административную нагрузку, сообщает Postimees.
Что изменится для пациентов
Для посетителей медицинских центров главным изменением станет возможность более свободного общения с врачом. Вместо постоянного заполнения электронной истории болезни специалист сможет уделять больше внимания самому человеку.
Однако использование искусственного интеллекта вызывает и вопросы. В частности, необходимо обеспечить конфиденциальность медицинской информации, исключить несанкционированный доступ к записям и определить порядок хранения полученных данных.
Не менее важно, чтобы система правильно распознавала медицинские термины, названия лекарств и особенности речи пациентов. Ошибки в автоматически подготовленных документах могут повлиять на дальнейшее лечение, поэтому окончательная проверка записей должна оставаться за медицинским работником.