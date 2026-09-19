19 сентября 2026, 20:19 Валерия Леонова

В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

В Эстонии готовятся к внедрению искусственного интеллекта в работу семейных врачей. Уже в ноябре 2026 года в медицинских центрах начнется тестирование системы, которая сможет записывать разговоры врача с пациентом и на их основе готовить медицинскую документацию.

Предполагается, что это позволит врачам меньше времени тратить на работу за компьютером и больше внимания уделять пациентам. При этом каждый человек сможет отказаться от записи беседы, сообщает Postimees .

Читайте нас также

Как будет работать искусственный интеллект на приеме у врача

Во время консультации специальная система будет фиксировать разговор врача и пациента, а затем преобразовывать полученную информацию в текст и готовить медицинские записи.

Вместо того чтобы одновременно выслушивать пациента и вносить сведения в компьютер, врач сможет сосредоточиться на беседе, осмотре и обсуждении лечения.

ИИ будет выполнять вспомогательную работу по оформлению документации

При этом медицинские решения и ответственность за правильность записей останутся за врачом.

Ожидается, что новая технология поможет сократить административную нагрузку на медицинский персонал. Особенно это важно для семейных врачей, которым ежедневно приходится не только принимать пациентов, но и оформлять большое количество документов.

На испытания выделят 320 тысяч евро

Пилотный проект планируется запустить в ноябре. На его проведение предусмотрено 320 тысяч евро. В ходе тестирования предстоит выяснить, насколько точно ИИ распознает речь, правильно ли составляет медицинские записи и действительно ли помогает врачам экономить время.

Отдельное внимание необходимо уделить защите персональных данных, поскольку во время приема могут обсуждаться диагнозы, результаты обследований, принимаемые лекарства и другие сведения о здоровье человека.

Читайте Mixer
В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

Платок может освежить лицо, а может добавить лет: 11 способов носить его…
В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

Юмор за день и нотариус
В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

Чему знаки зодиака завидуют, хотя не признаются даже себе
В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

Девы, Рыбы, Водолеи и Овны в гороскопе на воскресенье 20 сентября

Пациенты будут иметь право отказаться от записи разговора. Это означает, что использование новой технологии не должно становиться обязательным условием получения медицинской помощи.

В некоторых медцентрах ИИ уже помогает врачам

Хотя государственное тестирование еще не началось, отдельные медицинские учреждения Эстонии уже используют подобные технологии.

В Таллиннском центре семейных врачей искусственный интеллект применяется в повседневной работе. Главное преимущество заключается в том, что врачу больше не приходится постоянно отвлекаться на компьютер. Он может поддерживать зрительный контакт с пациентом, внимательно слушать его и задавать необходимые вопросы.

В Эстонии создают единую информационную систему для семейных врачей

Внедрение искусственного интеллекта является частью более масштабной цифровой реформы эстонского здравоохранения.

Больничная касса Эстонии совместно с Обществом семейных врачей разрабатывает единую информационную систему PAI, которая должна объединить используемые в семейной медицине цифровые решения.

Сейчас в Эстонии работают около 1300 семейных врачей и 1800 семейных медсестер. Они используют семь различных информационных систем, что затрудняет обмен данными и увеличивает административную нагрузку, сообщает Postimees.

Для посетителей медицинских центров главным изменением станет возможность более свободного общения с врачом. Вместо постоянного заполнения электронной истории болезни специалист сможет уделять больше внимания самому человеку.

Однако использование искусственного интеллекта вызывает и вопросы. В частности, необходимо обеспечить конфиденциальность медицинской информации, исключить несанкционированный доступ к записям и определить порядок хранения полученных данных.

Не менее важно, чтобы система правильно распознавала медицинские термины, названия лекарств и особенности речи пациентов. Ошибки в автоматически подготовленных документах могут повлиять на дальнейшее лечение, поэтому окончательная проверка записей должна оставаться за медицинским работником.

В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

Платок может освежить лицо, а может добавить лет: 11 способов носить его…
В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

Юмор за день и нотариус

В мире

Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 20:19
В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 18:59 18:59
Искусственный интеллект Gemini самостоятельно взломал три компании во время тестирования
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 17:38 17:38
Брат принцессы Дианы рассказал о реакции Карла III на ее смерть: что ответил Букингемский дворец
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 16:59 16:59
В Мюнхене стартовал 191-й Октоберфест: посетителей впервые контролирует искусственный интеллект
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 15:40 15:40
Восточная Африка может расколоться и образовать новый океан
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 12:19 12:19
Трамп объявил о новой договоренности по безопасности Гренландии
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 10:57 10:57
Ошибка искусственного интеллекта чуть не привела США к конфликту с Китаем
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
19 сентября, 10:19 10:19
Магнитные бури отступают: ученые назвали даты геомагнитного затишья
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
18 сентября, 21:10 21:10
Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 млн долларов
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
18 сентября, 20:40 20:40
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих

Латвия

Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 18:17
Ярмарка, осенний суп и народные танцы: как в Риге отпразднуют День Микелиса
19 сентября, 16:24
В воскресенье в Латвии пройдут дожди, на побережье ветер усилится до 20 м/с
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 15:05 15:05
Латвия вошла в топ-10 самых «кошачьих» стран мира - кошки есть у 37% семей
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 14:30 14:30
Более 140 компаний из 13 стран представят новинки медицины на выставке Medbaltica в Риге
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 13:40 13:40
Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 12:58 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 11:39 11:39
Уже этой осенью в Болдераю могут вернуть пассажирские электрички
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 09:38 09:38
Зима в Латвии может удивить количеством снега и дождей
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
19 сентября, 08:58 08:58
Латвия усилила выдворение иностранцев, но Домбрава требует исполнять решения быстрее
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
18 сентября, 18:05 18:05
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
18 сентября, 15:57 15:57
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку

ЧП

Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
18 сентября, 20:07
Дэвид Боуи 60 лет спустя: в Великобритании выпустили альбом ранних песен культового музыканта
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
18 сентября, 19:10
Шакира возвращается в Испанию после восьмилетнего перерыва: в Мадриде она даст 12 концертов
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
18 сентября, 17:05
Двухметровый «Человек-кролик»: на арт-ярмарке в Стамбуле представят первую скульптуру от Джонни Деппа
18 сентября, 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
17 сентября, 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
ВИДЕО
17 сентября, 13:28
Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике
17 сентября, 12:02
«Человек-паук: Новый день» побил рекорд «Звездных войн» и стал самым кассовым фильмом в истории США
17 сентября, 11:05
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»

Mixer

Парижанки снова достают лоферы: 5 осенних сочетаний, которые выглядят особенно актуально
19 сентября, 20:05
Помидоры квашу с горчицей и чесноком: вкус как у бочковых, а готовлю в обычной банке
Парижанки снова достают лоферы: 5 осенних сочетаний, которые выглядят особенно актуально
19 сентября, 19:12
Платок может освежить лицо, а может добавить лет: 11 способов носить его осенью 2026 года
Парижанки снова достают лоферы: 5 осенних сочетаний, которые выглядят особенно актуально
19 сентября, 19:05
Юмор за день и нотариус
19 сентября, 18:35
Чему знаки зодиака завидуют, хотя не признаются даже себе
19 сентября, 18:10
Девы, Рыбы, Водолеи и Овны в гороскопе на воскресенье 20 сентября
19 сентября, 16:58
Античность, 1920-е или 1980-е? Эпоха, которую вы выберете, выдаст ваш внутренний ритм
19 сентября, 16:19
Восточный гороскоп: неделя с 21 по 27 сентября - кому откроются новые возможности, а кому пора разобраться со старыми делами
19 сентября, 15:38
Парижанки снова достают лоферы: 5 осенних сочетаний, которые выглядят особенно актуально

Зеленая Лампа

«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям

Спорт

Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас