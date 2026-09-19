В Эстонии искусственный интеллект начнет записывать разговоры семейных врачей с пациентами

В Эстонии готовятся к внедрению искусственного интеллекта в работу семейных врачей. Уже в ноябре 2026 года в медицинских центрах начнется тестирование системы, которая сможет записывать разговоры врача с пациентом и на их основе готовить медицинскую документацию.

Предполагается, что это позволит врачам меньше времени тратить на работу за компьютером и больше внимания уделять пациентам. При этом каждый человек сможет отказаться от записи беседы, сообщает Postimees .

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Как будет работать искусственный интеллект на приеме у врача

Во время консультации специальная система будет фиксировать разговор врача и пациента, а затем преобразовывать полученную информацию в текст и готовить медицинские записи.

Вместо того чтобы одновременно выслушивать пациента и вносить сведения в компьютер, врач сможет сосредоточиться на беседе, осмотре и обсуждении лечения.

ИИ будет выполнять вспомогательную работу по оформлению документации

При этом медицинские решения и ответственность за правильность записей останутся за врачом.

Ожидается, что новая технология поможет сократить административную нагрузку на медицинский персонал. Особенно это важно для семейных врачей, которым ежедневно приходится не только принимать пациентов, но и оформлять большое количество документов.

На испытания выделят 320 тысяч евро

Пилотный проект планируется запустить в ноябре. На его проведение предусмотрено 320 тысяч евро. В ходе тестирования предстоит выяснить, насколько точно ИИ распознает речь, правильно ли составляет медицинские записи и действительно ли помогает врачам экономить время.

Отдельное внимание необходимо уделить защите персональных данных, поскольку во время приема могут обсуждаться диагнозы, результаты обследований, принимаемые лекарства и другие сведения о здоровье человека.

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Пациенты будут иметь право отказаться от записи разговора. Это означает, что использование новой технологии не должно становиться обязательным условием получения медицинской помощи.