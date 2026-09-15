Ученые выяснили, что регулярное чтение для удовольствия снижает риск деменции

Чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и меньшим риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета и благотворительной организации The Queen’s Reading Room.

Исследователи проанализировали данные различных работ о влиянии чтения на здоровье мозга, когнитивные способности и самочувствие. Обзор опубликован в научном журнале Psychological Medicine.

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«Чтение - отличный способ поддерживать здоровье мозга, развивать важные когнитивные навыки и улучшать самочувствие. Учитывая всё больше доказательств его пользы, особенно для детей, поощрять чтение стоит с раннего возраста. Но на самом деле начинать никогда не поздно: чтение может приносить пользу на протяжении всей жизни, в том числе в старости», - говорит исследовательница Барбара Саакян.

Польза чтения может проявляться уже в детстве. В исследовании с участием более 10 тысяч детей и подростков раннее начало чтения для удовольствия было связано с улучшением памяти, внимания и исполнительных функций, более высокими учебными результатами и меньшим количеством проблем с психическим здоровьем. Кроме того, такие дети больше спали и меньше времени проводили перед экранами.

Исследователи отмечают, что детей необязательно знакомить с чтением только с помощью классической литературы. Комиксы и графические романы также могут помочь заинтересовать ребенка. По словам исследовательницы Кристель Лэнгли, начинать можно с любой темы, которая уже интересна ребенку, например с книги по мотивам любимой игры или сериала.

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У взрослых чтение связывают со снижением стресса, лучшим расслаблением и большей эмпатией. Согласно одному из опросов, 38% взрослых выбирают книги как способ отдохнуть. Отдельное исследование, проведенное для The Queen’s Reading Room, показало, что пять минут чтения художественной литературы могут снизить уровень стресса на 20%.

Польза чтения может сохраняться и в пожилом возрасте. В исследовании почти 5,5 тысячи людей старше 55 лет ученые выяснили, что регулярное чтение и другие интеллектуально стимулирующие занятия были связаны с меньшей вероятностью когнитивных нарушений в течение пяти лет. Другая работа связала чтение газет, журналов и книг со снижением риска болезни Альцгеймера на 33%.

Исследователи связывают пользу чтения с особенностями работы и структуры мозга, в том числе областей, отвечающих за язык, обучение, эмоциональную регуляцию и исполнительные функции.

При этом ученые подчеркивают, что большинство рассмотренных исследований показывают связь между чтением и состоянием здоровья, но не доказывают причинно-следственный эффект. То есть по имеющимся данным нельзя утверждать, что именно чтение непосредственно предотвращает когнитивные нарушения или другие проблемы со здоровьем.

Дополнительную пользу может приносить совместное чтение. Книжные клубы и группы помогают поддерживать социальные связи и уменьшать чувство изоляции. Для пожилых людей такие занятия особенно важны: они не требуют высокой физической активности и позволяют регулярно общаться с другими людьми.