Японская ходьба 3-3-30: способ прокачать выносливость без спортзала, который взорвал соцсети

Вы выходите на привычную прогулку - 30 минут в одном спокойном темпе, под подкаст. Полезно, но тело давно привыкло и почти не замечает нагрузки. А если те же полчаса перестроить всего одним приёмом - и получить эффект полноценной тренировки? Именно это обещает «японская ходьба», которая этой осенью гуляет по TikTok и Instagram.

Метод называют по-разному - «японская ходьба», интервальная ходьба, формула 3-3-30, - но суть у него одна и корни у неё серьёзные: это адаптация японской методики интервальной ходьбы, которую популяризировали местные исследователи. В соцсетях её подхватили миллионы, потому что она бесплатная, не требует инвентаря и подходит даже тем, кто годами не занимался спортом.

Как это делать

Всё построено на чередовании двух скоростей. Три минуты вы идёте быстро - так, чтобы дыхание сбилось и разговаривать длинными фразами было тяжело. Затем три минуты идёте спокойно, восстанавливаетесь. И так по кругу в течение 30 минут - получается пять быстрых и пять медленных отрезков.

Никаких приложений и трекеров не нужно: достаточно засекать время на телефоне или просто считать примерно. Главное - чтобы «быстрые» интервалы были действительно быстрыми, до лёгкой одышки, а не просто чуть бодрее обычного.

Почему это работает

Секрет в интервалах. Когда нагрузка постоянно меняется - то ускорение, то восстановление, - организм не успевает «привыкнуть» и работает интенсивнее, чем при монотонной ходьбе. Такой формат хорошо изучен в спортивной науке: интервальные тренировки дают заметный прирост в выносливости, работе сердца и общей физической форме за меньшее время.

Персональный тренер Simon Ngo из студии Flow Athletic подтверждает, что метод оправдан: интервальный подход давно доказал пользу для кардио, силы и атлетизма, а для новичков это идеальный вход - короче и эффективнее, чем просто «нахаживать шаги».

Нюанс один: начинайте по самочувствию. Если давно не двигались, первые «быстрые» отрезки делайте покороче или помедленнее и наращивайте темп постепенно - смысл в регулярности, а не в том, чтобы выдохнуться на второй минуте.

Тридцать минут, ноль затрат, никакого абонемента - а нагрузка совсем другая. Попробуете на ближайшей прогулке?