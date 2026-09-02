2 сентября 2026, 20:35 Наталья Гудемчук/LETA

42% жителей Латвии считают, что недостаточно заботятся о своем здоровье: главные препятствия - деньги и доступ к врачам

42% жителей Латвии считают, что недостаточно заботятся о своем здоровье: главные препятствия - деньги и доступ к врачам

Несмотря на то, что большинство жителей Латвии оценивают знания о своем здоровье как достаточные или очень хорошие, 42% опрошенных признают, что недостаточно заботятся о сохранении здоровья в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Mēness aptieka», VCA и «Centrālā laboratorija».

Менее половины жителей Латвии сообщили, что за последние 12 месяцев обращались к семейному врачу для профилактического осмотра или проходили другие обследования, например сдавали анализы на уровень сахара и холестерина в крови.

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Среди молодежи доля тех, кто посещал семейного врача в профилактических целях, еще ниже. В возрасте от 18 до 29 лет такой осмотр за последние 12 месяцев проходили 37% опрошенных. Главными препятствиями для профилактики респонденты назвали сложности с доступом к врачам и финансовые причины.

По данным статистического управления Евросоюза Eurostat, в Латвии по-прежнему самый высокий в ЕС показатель предотвратимой смертности. В 2023 году он составлял 498,5 случая смерти на 100 000 жителей в возрасте до 75 лет. Речь идет о смертях, многих из которых можно было бы избежать благодаря эффективной профилактике, мерам общественного здравоохранения и своевременному лечению.

По количеству лет здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни Латвия также остается среди стран ЕС с наиболее низкими показателями.

Чтобы привлечь внимание к проблемам профилактики, повысить осведомленность жителей и сделать профилактическую медицину более доступной, VCA, «Centrālā laboratorija» и «Mēness aptieka» вместе с партнерами 9 сентября учредят Национальный день профилактики.

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В этот день будут представлены результаты опроса о том, как жители Латвии заботятся о своем здоровье и проходят профилактические обследования. Также состоится экспертная дискуссия «Пробел в профилактике - выбор человека или недостаток возможностей?».

Презентация результатов опроса и дискуссия пройдут 9 сентября с 10:00 до 11:30 в конференц-зале «Minox» в здании «Teodors» комплекса «Jaunā Teika» в Риге.

В дискуссии примут участие председатель правления VCA и «Centrālā laboratorija» Зане Кактиня, директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс, президент Латвийской ассоциации семейных врачей в сельской местности Айнис Дзалбс, президент Латвийского общества фармацевтов Зане Мелберга и генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс.

Эксперты обсудят, как сократить разрыв между знаниями о здоровье и реальными действиями по его сохранению, сделать профилактику более доступной и устранить препятствия для регулярных обследований. Также речь пойдет о том, как изменить систему здравоохранения так, чтобы люди больше заботились о здоровье до появления болезни, а не только после постановки диагноза.

Опрос 1004 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет был проведен в августе исследовательским агентством «Norstat» по заказу «Mēness aptieka», VCA и «Centrālā laboratorija».

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