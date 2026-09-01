В ЕС запустили в продажу популярный препарат для похудения в таблетках: первой его начала продавать Германия

Германия стала первой страной Евросоюза, где в аптеках появилась таблетированная версия препарата Wegovy для снижения веса. Новая форма содержит семаглутид - то же действующее вещество, что и инъекционный препарат, но принимать таблетки нужно ежедневно. Стоимость упаковки составит от 170 до 280 евро. Об этом сообщает Euronews.

Таблетированная версия Wegovy производства датской фармацевтической компании Novo Nordisk поступила в продажу в Германии после одобрения Европейской комиссией в июле. Препарат отпускается только по рецепту и предназначен для взрослых.

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Семаглутид имитирует действие гормона GLP-1, который вырабатывается в кишечнике и участвует в регулировании аппетита и чувства насыщения. Инъекционная версия препарата вводится раз в неделю, тогда как таблетки необходимо принимать каждый день.

По данным исследования OASIS-4, которое стало основой для одобрения препарата в ЕС, взрослые с лишним весом, принимавшие таблетки семаглутида в течение 64 недель, в среднем снизили массу тела на 13,6%. В исследовании участвовали 307 человек: 205 получали препарат, 102 - плацебо.

Для сравнения, в исследованиях инъекционной формы Wegovy среднее снижение массы тела составляло около 19%. Однако продолжительность такого курса была больше - 72 недели.

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У таблетированной и инъекционной форм препарата схожие побочные эффекты. Наиболее распространены расстройства желудочно-кишечного тракта, в том числе тошнота и диарея. В редких случаях может возникнуть воспаление поджелудочной железы.

Президент Немецкого диабетического общества Юлия Сендрёди отмечает, что независимо от формы препарата его применение должно сочетаться с изменением питания и физической активностью. По ее словам, препараты против ожирения нельзя считать быстрым или чудодейственным способом снижения веса: они являются частью терапии хронического заболевания.

Появление таблетированной формы усиливает конкуренцию на быстро растущем рынке препаратов для снижения веса. По оценкам аналитиков, к 2030 году его объем может достигнуть 100 млрд долларов в год.

Компании уже конкурируют не только за эффективность препаратов, но и за удобство их применения. В конце августа в Великобритании должна стать доступна таблетированная версия препарата Foundayo американской компании Eli Lilly.

Препараты для снижения веса назначают людям с ожирением - при индексе массы тела (ИМТ) выше 30. При наличии связанных с лишним весом заболеваний, например диабета второго типа или апноэ сна, их могут назначать и людям с ИМТ ниже 30.