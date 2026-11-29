Воскресенье, 29 ноября, - хороший день, чтобы наконец заняться собой. Например, сократить время в телефоне, пересев за компьютер. Телефон похвалит, совесть успокоится, а в отчёте об успехах можно не уточнять, перед каким именно экраном прошёл остаток дня. С английским тоже наметился прогресс: уже умеем спросить иностранца, говорит ли он по-русски. Дальше обычно всё налаживается.

В свежей подборке собрали маленькие хитрости людей, которым большие усилия пока не подходят. Здесь ищут способ выучить язык без учебников, присматривают свитер со встроенным местом для сна и осваивают улыбку для встречи с коллегой в коридоре. Ту самую, которая означает одновременно «рад тебя видеть» и «пожалуйста, только ничего не спрашивай». А ещё наблюдают, как специалист одним движением выдёргивает из розетки всю нашу многолетнюю веру в правильное завершение работы.

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Листайте, улыбайтесь и оставьте в планах на сегодня немного пустого места. Объяснять каждый пробел пусть требуют на собеседовании. Воскресенье вполне может пройти без достижений, пригодных для резюме. «Хорошо провёл день» - уже достойный результат, даже если отдел кадров пока не придумал, как его измерить.