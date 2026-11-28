Суббота, 28 ноября, - самое время снова удивиться снегу. Казалось бы, уже встречались, есть совместные фотографии за сорок лет, но каждый раз смотришь в окно с выражением кота, которому забыли объяснить устройство ноября. Новогоднее настроение тоже постепенно приходит. Пока преимущественно на подошвах, зато его уже приходится убирать в прихожей.

В свежей подборке разбираемся, куда уносят три белых коня человека, которого вовремя не догнали со словарём, и почему коту для поисков счастья достаточно одного дорожного указателя. Заодно выясняем, что взрослый отдых - это когда еду приготовил, постель заправил и пол помыл кто-то другой. Ради такого люди готовы лететь тысячи километров. А потом ещё спрашивают: «Что же вы из отеля не выходите?» Так мы именно от домашних обязанностей и уехали.

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Листайте, улыбайтесь и берегите субботнюю тишину. У соседа уже могут быть большие творческие планы на воскресенье, и главный инструмент там явно не скрипка. Если же решите отправиться на поиски счастья, берите пример с кота: сначала определитесь, чем там кормят. Это заметно сужает круг поисков.