Пятница, 27 ноября, - день, когда на вопрос «вы сова или жаворонок?» хочется ответить: «Я уставунья». Планы на вечер при этом прекрасные, просто осуществлять их придётся тому же человеку, который сейчас третий раз перечитывает одно письмо. Хорошо бы к выходным выдавали запасного. Бодрого, общительного и уже сходившего за продуктами.

В свежей подборке собрали доказательства, что талант всегда найдёт применение. Пианист даже носки на батарее развесит так, что хочется сыграть. Настоящий мастер продаж пристроит кабачок человеку, у которого своих девять. А любитель водных прогулок увидит в плоту с палаткой два этажа счастья - и уже не захочет слушать про вашу яхту. Главное, чтобы друзья оценили замысел и не забыли, где берег.

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Листайте, улыбайтесь и выбирайте приключения, о которых завтра сможете рассказать сами. Когда историю вашего вечера впервые слышите от друга, слишком многое зависит от его памяти и литературного таланта. Особенно тревожно, если начинает он со слов «ты только дослушай», а остальные уже устраиваются поудобнее.