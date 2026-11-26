Четверг, 26 ноября, встречаем в тепле и со смешанными чувствами. Батарея греет, мысль о счёте слегка охлаждает - так и поддерживаем комфортную температуру. Главное, не забивать голову лишним. Можно даже твёрдо себе это пообещать, а потом до вечера думать, почему не получается.

В свежей подборке собрали мемы о неожиданных открытиях. Оказывается, обсуждение детского прикорма легко превращается в литературный кружок: начали с пастернака, закончили рекомендациями почитать Барто. Шампанское с клубникой обнаруживается в отделе туалетной бумаги, а концертное «сердце» вызывает у зрителей воспоминания, совершенно не связанные с романтикой. Иногда к дизайнерскому замыслу очень не хватает пояснительной записки.

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Листайте, улыбайтесь и берегите заряд до пятницы. Нам бы стойкость старой «Нокии»: годами лежит в асфальте, а люди всё ещё верят, что она включится. Мы порой после одного совещания уже не уверены. Хотя, возможно, тоже оживём, если оставить нас в покое и подключить к чему-нибудь питательному.