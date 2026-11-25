Среда, 25 ноября, - самое время проверить, как поживают наши понедельничные намерения. Кефир для правильного питания, например, уже стал оладьями. И ведь не скажешь, что пропал: лежит красивый, румяный, рядом сметана. Иногда работа над собой просто незаметно превращается в завтрак.

В свежей подборке ищем ответы на важные вопросы. Почему кастрюли круглые, сколько бабушкиных заготовок выдержит детская архитектура и обязательно ли в подаренном колечке должен быть бриллиант. С творогом, конечно, тоже приятно, но лучше уточнять до того, как позвонили подругам. Заодно осваиваем современные слова - чтобы понимать, когда вас хвалят, когда обманывают, а когда просто дорого называют давно знакомую ерунду.

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Листайте, улыбайтесь и берегите остатки невозмутимости. Если на улице опять обнаружилось что-то, из-за чего туда не хочется выходить, дома вполне можно найти занятие. Только сначала проверьте, чем так тихо увлечены дети. Возможно, ваш запас варенья уже достиг высоты, на которой пора получать разрешение на строительство.