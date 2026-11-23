Понедельник, 23 ноября, - традиционный день начала новой жизни. Но прежде чем всерьёз заняться собой, стоит согласовать проект со всеми участниками: голова хочет перемен, организм требует досыпать, а кошелёк просит вообще ничего без него не решать. Пока идут переговоры, можно просто прийти на работу. И немного посидеть с надеждой, что мама сейчас заберёт.

В свежей подборке разбираемся, почему взрослость никак не гарантирует спокойствия. Дети вырастают, но вместо заслуженного отдыха маме выдают внуков. Деньги тоже вроде подросли, а до самостоятельной жизни всё равно не дотягивают. Зато определить зрелость собеседника бывает проще, чем выбрать арбуз: достаточно дать ему высказаться. Стучать необязательно.

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Листайте, улыбайтесь и не требуйте от себя безупречного начала недели. Здесь даже герои классических картин умеют одной репликой испортить бывшему всю самооценку, оставаясь при этом в кружевах и с безукоризненной осанкой. Нам для начала хватит более скромного достижения: пережить понедельник и не наговорить ничего, что во вторник придётся объяснять словами «вы меня неправильно поняли».