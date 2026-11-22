Воскресенье, 22 ноября, начинаем с приятной мысли: если после субботы вам не приходится читать инструкцию к неожиданно купленному слону, выходные пока проходят вполне разумно. Можно поставить чайник и подумать о планах на Новый год. Хотя в некоторых семьях этот разговор заканчивается уже на словах «С Новым годом!» - человек поздравление принял, поблагодарил и считает вопрос закрытым.

В свежей подборке собрали мемы о том, как непросто быть взрослым. В магазине приходится признавать, что кассир права, а ты просто взял не ту упаковку. На работе - объяснять коллегам, почему сегодняшний подвиг завтра станет обязательной нормой. Даже домашняя выпечка требует выдержки: тесто должно подойти, а хозяйке желательно остаться в состоянии вспомнить, что она вообще собиралась печь.

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Листайте, улыбайтесь и устраивайтесь поудобнее. Для приключений сегодня вполне достаточно посмотреть на походный спальник и прочитать, что думает о нём потенциальный медведь. Дома всё-таки спокойнее: чайник знакомый, одеяло без инструкции, а единственный, кто считает вас своим обедом, - понедельник. Но до него ещё целое воскресенье.