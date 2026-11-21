Суббота, 21 ноября, - хороший день, чтобы согласовать планы с погодой. Собирались пройти десять тысяч шагов, посмотрели в окно и перенесли прогулку на июнь. Зато можно посмотреть целый фильм, ни разу не отвлёкшись на телефон. По нынешним временам это уже серьёзная работа над собой. Почти повод написать вечером: «День прошёл продуктивно».

В свежей подборке собрали истории о том, как ожидания встречаются с реальностью и пытаются договориться. Заказывали дракона - приехал кот, но при правильном освещении разницы почти нет. Хотели успокоиться ромашковым чаем - сначала пришлось понервничать из-за цены. А одна опечатка в отзыве способна превратить обычный возврат одежды в приключение, к которому сотрудники пункта выдачи совершенно не готовы.

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Листайте, улыбайтесь и не пытайтесь за выходные устранить все препятствия в жизни. Берите пример с мастера, который аккуратно проложил трубу вокруг огромного камня: работа сделана, спина цела, камень тоже никто не обидел. Иногда обойти проблему - вполне достойное решение. Особенно если прямой путь лежит через генеральную уборку.