Четверг, 19 ноября, - самое время освоить новый навык. Например, уверенно вступать в конфликт, пока удачный ответ ещё актуален, а не придумывать его вечером в душе. Для практики достаточно зайти в поликлинику и произнести: «Я по времени». Учебная группа соберётся сама, преподаватели будут работать без перерыва.

В свежей подборке разбираемся в тонкостях человеческих отношений. Почему «никто не хочет со мной встречаться» не означает, что принимаются все заявки. Как одним взглядом дать понять, что фильм выбирал человек без вкуса, совести и права на следующий выбор. И зачем на корпоративе говорят «расслабьтесь, мы же все свои», если в понедельник всё равно придётся смотреть этим людям в глаза.

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Листайте, улыбайтесь и берегите силы до пятницы. Взрослая жизнь и без того требует слишком многого: заработал - поделись, потратил - снова поделись, купил что-нибудь - поздравляем, теперь плати за то, что оно у тебя есть. Хорошо хоть за смех пока не присылают квитанцию. Хотя некоторые шутки мы явно оплачиваем репутацией.