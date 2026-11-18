День начинаем с переговоров: мы хотим остаться под одеялом, а необходимость зарабатывать предлагает другие варианты. Пока стороны не договорились, можно проверить сообщения. Прочитать, покачать головой, подумать «ну что за бред» - и всё-таки нажать «отправить». Автор тоже имеет право удивляться собственному творчеству.

В свежей подборке собрали мемы о наших маленьких талантах. Кто-то умеет пригласить на бутерброды так, чтобы гость сам принёс хлеб и сыр. Кто-то выращивает на кухне экзотические растения, просто забыв про картошку. А кто-то в тесте на полушария уверенно видит майонез: пока мозг определяется со способностями, желудок уже всё решил.

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Листайте, улыбайтесь и сохраняйте особенно удачные картинки. Через четыре года одна из них может понадобиться для победы в споре - главное, вспомнить, в какой из семи тысяч скриншотов спрятан решающий аргумент. И не обесценивайте свои старания: сегодня даже фейк, сделанный вручную в фотошопе, уже почти народный промысел.