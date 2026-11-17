В нашей подборке юмора и мемов на вторник, 17 ноября, - смешные картинки, нелепые ситуации и знакомые каждому странности. Устраивайтесь поудобнее, отвлекитесь от забот и приготовьтесь посмеяться.

У кого-то дома поселился удивительный жук, и теперь непонятно, кто в этой квартире хозяин. Другие пытаются разобраться, какими нежными лапками мы набираем в интернете комментарии, от которых у окружающих волосы встают дыбом. А ещё вспомним главный школьный страх, который, кажется, не исчезает даже спустя много лет после выпускного.