16 ноября 2026, 10:16

Смехотерапия на понедельник 16 ноября и Дженсен Хуанг

Смехотерапия на понедельник 16 ноября и Дженсен Хуанг

Понедельник, 16 ноября, начинаем с посильной задачи: не разочаровать всех сразу. Для начала хватит кого-нибудь одного. В сегодняшней подборке даже Нобелевская премия не гарантирует родительского одобрения - вдруг вы получили её не по тому предмету. Так что к нашему списку невыполненных дел тоже можно отнестись снисходительно. По крайней мере, Нобелевский комитет мы пока не беспокоили.

Собрали мемы для тех, кто с утра готов видеть только приятные лица. Особенно если они напечатаны на купюрах и пришли надолго. Самостоятельность, конечно, прекрасная вещь, но иногда замечаешь, что уже сам стал тем человеком, за которого собирался замуж: зарабатываешь, решаешь проблемы, покупаешь себе подарки. Осталось понять, кто теперь будет красиво ухаживать.

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С бытовыми открытиями тоже всё непросто. Кто-то изобретает компот без варки, кто-то примеряет к телефону чехол в виде тоста и сразу понимает, какой стороной тот будет падать. А обещание «свести мужчину с ума» после знакомства с интернет-советами хочется уточнить: мы всё ещё про романтику или уже пора искать спрятанные ключи?

Листайте, улыбайтесь и не спешите становиться лучшей версией себя до обеда. Для понедельника вполне достаточно обычной, которая нашла телефон, вспомнила пароль и пока никому не сказала всё, что думает. Если при этом ещё и ключи на месте - неделя начинается подозрительно хорошо.

 

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Смехотерапия на понедельник 16 ноября и Дженсен Хуанг

Смехотерапия на понедельник 16 ноября и Дженсен Хуанг
Смехотерапия на понедельник 16 ноября и Дженсен Хуанг

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