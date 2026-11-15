15 ноября 2026, 07:10

Смехотерапия на воскресенье 15 ноября и Импатишн

Смехотерапия на воскресенье 15 ноября и Импатишн

Воскресенье, 15 ноября, - время похвалить себя за выходные. Желательно без уточняющих вопросов о том, что именно вы успели. Отдохнули? Уже неплохо. Съели морковный торт? Прекрасно, овощи в рационе присутствуют. Иногда для хорошего настроения достаточно правильно составить отчёт.

В свежей подборке собрали мемы для тех, чьи планы постепенно меняли форму. Собирались сделать кружку, получилась миска, потом тарелка - зато всё ещё посуда. С выходными примерно так же: планировали поездку, потом прогулку, в итоге дошли до кухни. Направление движения сохранилось, а расстояние мы никому не обещали.

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Если всё-таки хочется выговориться, можно обратиться к коту. Выслушает, помурчит, сам определит продолжительность сеанса и напомнит об оплате у миски. А вот с бытовыми разочарованиями придётся справляться самостоятельно. Особенно когда уже вымыл всю посуду, снял перчатки - и заметил на плите сковородку. Тут даже дом с привидениями из фильма ужасов кажется не таким страшным. Возможно, у них хотя бы есть посудомойка.

Листайте, улыбайтесь и не торопитесь отдавать оставшийся день мыслям о понедельнике. Налейте чай, устройтесь поудобнее и разрешите себе ещё кусочек овощей с кремом. Сковородку пока можно замочить. Это уже действие, и за него тоже стоит себя похвалить.

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