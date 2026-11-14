Смехотерапия на субботу 14 ноября и чак-чак

Суббота, 14 ноября, - хороший повод никуда не торопиться. Можно пять часов собираться в ванную, немного отвлекаясь на телефон, а потом искренне возмутиться, что кто-то занял её первым. Вы ведь давно планировали. Просто домашние опять не ознакомились с вашими мыслями.

В свежей подборке собрали мемы о желаниях, которые с годами становятся всё конкретнее. Раньше хотелось, чтобы кот разговаривал, теперь - чтобы объяснил, как содержать дом без зарплаты. Да и на вопрос «чего ты хочешь от наших отношений?» уже можно ответить без долгих раздумий. Квартиру. Желательно с ванной, которую никто не занимает.

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Листайте, улыбайтесь и берегите своё право на спокойный выходной. Если из детской донесётся «мам, я тут вспомнил», не спешите радоваться хорошей памяти ребёнка. Возможно, через минуту вам предстоит строить целый город из шишек. И почему-то именно вы будете единственным человеком в семье, который знает, где ночью взять шишки.