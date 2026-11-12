12 ноября 2026, 07:10

Смехотерапия на четверг 12 ноября и «подсветить моментик»

Смехотерапия на четверг 12 ноября и «подсветить моментик»

Четверг, 12 ноября, - самое время «подсветить моментик»: до выходных мы почти добрались, но выражение лица уже просит согласовать досрочный уход. Если сегодня вам скажут, что мы все в одной лодке, уточните хотя бы, кто гребёт. А то обычно выясняется, что один руководит, второй вдохновляет, а вёсла почему-то опять у вас.

В свежей подборке собрали мемы о работе, личной жизни и таланте объяснять любые неприятности. Ошибаться, конечно, может каждый. Но прежде чем утешать себя этой мыслью, желательно проверить, на месте ли сумка и не работаете ли вы инкассатором. В некоторых профессиях фраза «зато приобрёл опыт» особенно дорого обходится.

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В отношениях тоже пригодится практический подход. Букетом продавщицу цветочного магазина не удивишь - тут ухажёру придётся проявить фантазию у колбасного прилавка. А в компании богатых и успешных лучше заранее выяснить, кто оплачивает шампанское. Иногда скромный человек нужен окружающим именно для этой важной роли.

Листайте и улыбайтесь, пока можно спокойно отвлечься. Даже сон уже не выглядит надёжным убежищем: то между сновидениями вставят рекламу, то кто-то обнимет, хотя живёшь один. После такого утреннее «добрый день, коллеги» ещё не самое тревожное начало разговора.

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