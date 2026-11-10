10 ноября 2026, 08:20

Смехотерапия на вторник 10 ноября и две зарплаты

Смехотерапия на вторник 10 ноября и две зарплаты

Вторник, 10 ноября, начинаем с проверки планов: всё ли мы туда записали и всех ли забрали из садика. А то в чужих рассказах об успешном успехе помещаются десять собеседований, клиенты из Сан-Франциско и прогулка с собакой, а ребёнок почему-то остаётся на продлёнке до следующего поста.

В свежей подборке собрали мемы для тех, кто осенью рассчитывал читать у камина в собственном поместье, но пока может позволить себе только овсянку. Финансовый план до конца года тоже уже готов: одна зарплата на жизнь, вторая - на салаты. На поместье попробуем отложить после того, как доедим.

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Разберёмся и в человеческих отношениях. Почему лучшие советы о любви дают те, кто предпочитает наблюдать за ней с тренерской скамейки? Стоит ли радоваться внезапному приступу хозяйственности у кота, если в аквариуме стало подозрительно тихо? И куда поставить золотую медаль с выставки ядовитых змей, чтобы гости сразу понимали, с кем имеют дело?

Листайте, улыбайтесь и не слишком переживайте, если сегодня вы опять не образец продуктивности. Иногда за день достаточно никого не забыть, ничего не испортить и вовремя придержать особенно удачную реплику. Хотя за последнюю, возможно, как раз дали бы медаль.

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