8 ноября 2026, 06:09

Смешные картинки на утро 8 ноября и жена красавийца

Смешные картинки на утро 8 ноября и жена красавийца

Воскресенье - время встреч с друзьями, вкусной еды и философских вопросов, на которые никто особо не просил отвечать. Например, как вообще играть вместе, если у каждого свои правила и каждый считает себя правым? Что за секретный ингредиент добавляют в доставку, после которого доставщик звонит вообще не в тот момент? И наконец, что лучше: годами прорабатывать детские травмы или просто ничего не помнить и спокойно жить дальше? Последний вариант, конечно, звучит заманчиво, но психологи могут быть против.

В нашей подборке юмора и мемов на воскресенье, 8 ноября, вас ждут смешные картинки, знакомые жизненные ситуации и поводы посмеяться над собой и окружающими. Выходные для того и придуманы, чтобы хотя бы ненадолго перестать анализировать каждый свой поступок. Хотя бы до понедельника.

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