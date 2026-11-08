Смехотерапия на утро 8 ноября и картины Рубенса

Воскресенье, 8 ноября, предлагаем провести без завышенных ожиданий. Если вместо уборки, прогулки и приготовления еды на неделю хочется превратиться в хомяка и поселиться в цветной трубе, мы не осуждаем. Жильё просторное, корм приносят, а колесо хотя бы никуда не везёт по рабочим вопросам.

В свежей подборке собрали мемы о том, как многое зависит от объяснения. Красные глаза на старых снимках - прекрасный повод дополнить семейную историю событиями, о которых детям не рассказывали в школе. Пятилетний опыт работы с программой - понятие растяжимое, особенно когда впервые видишь, как она запускается. А знакомые лица на полотнах Рубенса заставляют подозревать, что бухгалтерия существует гораздо дольше, чем принято считать.

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Есть и наблюдения про верность: иногда отношения со свадебным фотографом оказываются прочнее самого брака. Мужья меняются, а человек, который знает ваш удачный ракурс, - это уже всерьёз и надолго.

Наливайте чай и листайте смешные картинки. Сегодня можно не соответствовать ни собственному резюме, ни чужим представлениям о прекрасном. Мама всё равно считает вас солнышком. Уточнять, что именно она имеет в виду, пожалуй, не будем.