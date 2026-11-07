Смехотерапия на утро субботы 7 ноября и расцвет упадка сил

Суббота, 7 ноября, начинается с прекрасного чувства: будильник можно не ставить. Сосед уже поставил сверло. Остаётся решить, испорчено ли утро или вы просто пока недостаточно разбираетесь в современной музыке. Билеты на этот концерт, к сожалению, включены в стоимость проживания.

В свежей подборке собрали мемы для тех, кто всю неделю собирался на выходных жить полной жизнью, а теперь красиво лежит. Здесь поиски заначки в осенней куртке заканчиваются необходимостью купить куртку, а невинное «ты же программист» обещает такую работу на свежем воздухе, что лучше сразу притвориться гуманитарием.

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Культурная программа тоже предусмотрена: посмотрим на живопись и попробуем вспомнить, как люди понимали эти картины до появления смешных подписей. Заодно пересмотрим требования к успешной жизни. Возможно, у Бриджит Джонс всё было вполне неплохо, просто рядом не оказалось человека, который вовремя сказал бы: «Квартира в Лондоне? И ты ещё жалуешься?»

Устраивайтесь поудобнее и листайте. Сегодня необязательно быть бодрым, полезным и готовым к приключениям. Некоторые приключения сами возвращаются в бар, хотя друзья уже посадили их в такси. А вы вполне можете остаться дома - особенно если место на диване уже прогрелось.