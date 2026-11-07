7 ноября 2026, 06:08

Интернет мемы на субботу 7 ноября и где чай

Интернет мемы на субботу 7 ноября и где чай

Суббота - отличный день, чтобы узнать что-нибудь совершенно бесполезное, но очень смешное. Например, свежую информацию для бэби картофеля, последствия несвоевременного появления в балаклаве и причину, по которой нервничает жена Гордона Рамзи. Последний вопрос, судя по всему, требует отдельного расследования, но мы попробуем разобраться без вызова семейного психолога.

В нашей подборке юмора и мемов на субботу, 7 ноября, собрали смешные картинки, неожиданные повороты и бытовые странности, которые в очередной раз доказывают: у реальности весьма своеобразное чувство юмора. Так что откладывайте дела, устраивайтесь поудобнее и начинайте выходные с хорошей порции смеха. Бэби картофель тоже будет рад.

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