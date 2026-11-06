Смехотерапия на утро пятницы 6 ноября и гондольер

Пятница, 6 ноября, - время подвести итоги недели и аккуратно обойти те пункты, где подводить особенно нечего. Уже хорошо, что мы добрались до её конца, никого не переименовали по забывчивости и не потратили «лишние» деньги, которые на самом деле предназначались за интернет. Хотя последнее ещё стоит проверить.

В свежей подборке собрали мемы о том, как легко обычные дела превращаются в истории, которые потом рассказывают годами. Поехал за подержанными шахматами - приобрёл постоянного соперника с характером. Отправился оформлять документы ребёнку - выяснил, что некоторые решения всё-таки лучше согласовывать с женой. Желательно до того, как их заверили печатью.

К концу недели и разговоры становятся особенно содержательными. Кто-то обнаруживает у собеседника свободное владение змеиным, а кто-то на угрозу уйти отвечает с безупречной заботой об упаковке вещей. Впрочем, есть и мирные способы договориться с реальностью: например, так расположить весы, чтобы они наконец показали что-нибудь приятное.

Листайте, улыбайтесь и не требуйте от себя безупречности хотя бы эти несколько минут. Если неделя прошла не по плану, из неё вполне может получиться хорошая шутка. А иногда и дружба - особенно если не торопиться забирать покупку.