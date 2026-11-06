20 комиксов, в которых обычная жизнь внезапно превращается в полный абсурд

Для хорошей шутки иногда хватает одного рисунка. Без длинных диалогов, объяснений и подготовки к развязке. Именно так работает юмор Антона Гудима: он берёт знакомую ситуацию, немного меняет правила игры - и получается нечто совершенно неожиданное. В его комиксах кошки ведут себя ещё загадочнее обычного, бытовые мелочи приобретают неожиданный смысл, а привычная логика иногда просто сдаётся без боя. Самое интересное начинается, когда замечаешь детали. Некоторые шутки понимаешь не сразу, зато потом хочется пересмотреть рисунок ещё раз.
Мы собрали 20 работ художника, в которых есть место бытовому юмору, неожиданным поворотам и изрядной доле абсурда.