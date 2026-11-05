5 ноября 2026, 06:09

Смешные картинки с надписями на 5 ноября и безработная

Смешные картинки с надписями на 5 ноября и безработная

Четверг - день, когда начинаешь подозревать, что жизнь всё-таки пишет сценарий без твоего участия. Стоит всего на пару минут оставить пельмени без присмотра - и на кухне уже разворачивается драма с непредсказуемым финалом. Фото из поликлиники, которое должно было стать железным оправданием для работы, вызывает столько вопросов, что проще было сразу признаться во всём. А глядя на происходящее вокруг, уже хочется спросить: осталось ли в этом мире хоть что-нибудь светлое или пора искать хотя бы в холодильнике?

В нашей подборке юмора и мемов на четверг, 5 ноября, собрали свежую порцию смешных картинок, абсурда и ситуаций, в которых слишком легко узнать себя. Устраивайтесь поудобнее и не принимайте жизнь слишком близко к сердцу. Пельмени, как выяснилось, тоже не всегда выдерживают такое испытание.

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