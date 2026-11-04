Смехотерапия на утро среды 4 ноября и вопросы по существу

Среда, 4 ноября, - подходящий момент, чтобы проверить, как идут дела. Если дела идут, а вы сидите и не хотите к ним присоединяться, прекрасно понимаем. К середине недели даже собственное предложение «надо обязательно встретиться» начинает выглядеть как провокация. Особенно когда все согласились и теперь приходится мыть голову.

В свежей подборке собрали мемы про общение, работу и другие обстоятельства, в которых трудно постоянно оставаться приятным человеком. Здесь просьба поговорить по существу быстро становится личной, а опытные сотрудники смотрят на новичков, пропускающих обед, с той особенной улыбкой, которую не получишь вместе с дипломом. Её выдают позже, вместе с дополнительными обязанностями.

Не обошлось и без вопросов к собственной внешности. Вроде бы всё тот же человек, а фотография в паспорте уже требует пояснительной записки. Хорошо, что в комментариях всегда найдётся специалист, способный решить проблему одним поворотом документа.

Оставляем вам смешные картинки и несколько минут, за которые совершенно необязательно становиться лучше, успешнее или продуктивнее. Можно просто посмеяться. А если сегодня предстоит встреча, которую вы сами и придумали, примите наше сочувствие. Искать виноватого в таких случаях особенно неприятно.