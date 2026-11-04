Интернет мемы на утро 4 ноября и счета

Ну что, среда добралась и до нас. А значит, самое время посмотреть, какие ещё странности приготовила жизнь. Вот, например, две мамаши встретились в магазине - и, кажется, теперь весь торговый зал знает подробности чужой жизни. Любознательные арахнофобы тем временем продолжают гуглить пауков, хотя сами при одном их виде готовы покинуть помещение вместе с обувью. А анатомия айтишника - это вообще отдельная история, которую лучше не пытаться объяснить людям с обычной работой.

В общем, в нашей подборке юмора и мемов на 4 ноября сегодня есть над чем посмеяться. Собрали смешные картинки, нелепые ситуации и знакомые каждому моменты, когда остаётся только развести руками и сказать: «Ну почему всё именно так?» Устраивайтесь поудобнее, среда и без того достаточно серьёзный день.