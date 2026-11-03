Смехотерапия на вторник 3 ноября и разгрузка плитки

Вторник, 3 ноября, - день, когда за усталость уже не спишешь всё на понедельник, а до пятницы ещё неприлично далеко. Остаётся работать с тем, что есть: немного кофе, остатки самообладания и способность посмеяться, прежде чем ответить людям. Иногда эта пауза спасает отношения.

В свежей подборке собрали мемы о людях, которым только дай возможность проявить инициативу. Один случайный звонок - и вы уже руководите разгрузкой плитки, отпускаете незнакомого сотрудника в отпуск и вообще справляетесь с чужой работой лучше, чем со своей. А кто-то за первый день в гардеробе так хорошо устраивается, что карьерные советы можно больше не читать.

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Отдельное внимание - щедрости, от которой напрягаются окружающие. Особенно когда муж объявляет «а поехали все к нам», пока вы мысленно уже сняли обувь и легли спать. Или когда покупатель пылесоса не просто просит скидку, а предлагает вам совместное будущее с графиком уборки.

Если вы пока застряли между «надо что-то делать» и «лучше бы меня никто не трогал», устраивайтесь поудобнее. Здесь можно просто полистать смешные картинки, узнать себя и порадоваться, что хотя бы плитку сегодня разгружают без вашего участия.