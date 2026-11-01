Смехотерапия на воскресенье 1 ноября и озорной Есенин

Воскресное утро - прекрасное время, чтобы никуда не торопиться и не оправдываться за это. Если вы уже успели переделать все дела, мы вами восхищаемся, но немного опасаемся. Для остальных у нас свежая подборка мемов, смешных картинок и шуток, которые вполне можно смотреть лёжа. Вставать ради приличия не нужно.

Сегодня разбираемся, как услышать предложение руки и сердца там, где человек вообще ничего хорошего не обещал, почему папе для обсуждения вашей личной жизни хватает двух слов и куда деваются грандиозные планы, когда наступает утро. Особенно если вечером вы уже купили билеты, записались на курсы и решили, что достаточно лежать.

Подписка на юмор Получайте новые мемы и юмор Самые смешные материалы Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Если ваше главное желание сейчас - снова стать маленьким, включить мультики и подождать, пока завтрак приготовит кто-нибудь взрослый, вы здесь среди своих. Мы тоже пока не до конца смирились с тем, что взрослые - это мы.

Наливайте кофе и устраивайтесь поудобнее. До понедельника ещё целое воскресенье, и отдавать его тревожным мыслям о работе было бы слишком щедро. Работа и так неплохо устроилась.