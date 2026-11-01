Пост алкогольного юмора и гараж

В свежей подборке собрали алкогольный юмор для тех, кто знает: фраза «просто посидим» иногда требует пояснений на следующее утро. Здесь открывание вина засчитывают за фитнес, скидка на пиво заставляет забыть весь список покупок, а кот смотрит так, будто вчера всё видел. И, что особенно неприятно, запомнил.

Воскресное утро располагает к неспешному разбору вечных вопросов. Почему вечером мы такие интересные собеседники, а утром хочется, чтобы даже чайник помолчал? В какой момент поход за хлебом пошёл не по плану? И можно ли считать пробки уважительной причиной, если на дороге совершенно свободно?

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Устраивайтесь поудобнее: сегодня смеёмся над щедрыми обещаниями, сомнительными оправданиями и удивительной способностью человека каждый раз произносить «я только один бокал» с совершенно искренним лицом. Если узнали себя, можете ничего не объяснять. Будем считать, что вам просто друзья рассказывали.