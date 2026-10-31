Смехотерапия на субботу 31 октября и брюссельская капуста

Если на выходные вы собирались починить всё сломанное, потратить поменьше и не переедать, надеемся, хотя бы отвёртку вы уже нашли. С остальными пунктами можно пока не торопиться: герои нашей подборки тоже начинали с хороших намерений, а теперь лежат после обеда и стараются не открывать приложение банка.
В субботнем выпуске собрали свежие мемы, смешные картинки и шутки о том, как легко взрослому человеку запутаться в инструментах, собственных обещаниях и чужих объявлениях. Здесь даже обычная прогулка в плаще вызывает вопросы, а невинная просьба требует уточнений. Устраивайтесь поудобнее: ближайшие несколько минут можно ничего не исправлять. Даже запятые.