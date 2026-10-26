Работа строителя такая интересная, что цирк после неё уже не впечатляет

В строительстве особенно ценятся смекалка, находчивость и умение решать нестандартные задачи. Правда, иногда по результату трудно понять, какую именно задачу решали: достроить дом, удивить заказчика или проверить, насколько крепкие нервы у прораба.
В этой подборке лестницы получают неожиданные продолжения, техника осваивает подземные этажи, а обычная тачка становится частью архитектурного замысла. Некоторые кадры смешат сразу, другие сначала заставляют покрепче ухватиться за подлокотник. Но объединяет их одно: кому-то на стройке пришла в голову идея - и рядом не оказалось человека, который вовремя спросил бы: «Ты серьёзно?»
1. Надежный напарник - на вес золота
2. - Подержи меня за ноги.
- У меня только поводок…
3. Лестница осталась в крыше. Видимо, её повысили до несущей конструкции
4. Вся техника безопасности сводится к одному: не трогайте мешки.
5. У этого человека удивительное чувство равновесия. Хотелось бы ещё чувство самосохранения
6. Карьерная лестница: вид сверху. Желание сделать карьеру почему-то пропало
7. Когда в душе ты гонщик, а по накладной - кладовщик.
8. До конца смены оставалось полчаса, а до здравого смысла - примерно три метра
9. Начальник обещал подвесить за срыв сроков. Оказалось, это у них рабочий процесс
10. Лестницу нарастили. Вопросов к ней тоже прибавилось
11. Копал под фундамент, докопался до собственного подвала
12. Подъёмник решил начать с низов
13. На коробке было написано «прочный материал». Мужчина решил не верить на слово
14. Чтобы добраться до лестницы, сначала нужно подняться по лестнице
15. Когда смотришь на коллегу и думаешь: «Хорошо, что я выбрал безопасное место»
16. Тут главное - хорошие отношения с напарником. Вся карьера сейчас в его руках.
17. Вот теперь фраза «не дави на меня, я работаю» звучит особенно убедительно.
18. Тачка вошла в стоимость забора. Выйти из него уже не смогла
19. - Леса будем ставить?
- Зачем? У экскаватора ковш свободен.