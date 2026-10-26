Работа строителя такая интересная, что цирк после неё уже не впечатляет

В строительстве особенно ценятся смекалка, находчивость и умение решать нестандартные задачи. Правда, иногда по результату трудно понять, какую именно задачу решали: достроить дом, удивить заказчика или проверить, насколько крепкие нервы у прораба.

В этой подборке лестницы получают неожиданные продолжения, техника осваивает подземные этажи, а обычная тачка становится частью архитектурного замысла. Некоторые кадры смешат сразу, другие сначала заставляют покрепче ухватиться за подлокотник. Но объединяет их одно: кому-то на стройке пришла в голову идея - и рядом не оказалось человека, который вовремя спросил бы: «Ты серьёзно?»

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1. Надежный напарник - на вес золота

2. - Подержи меня за ноги.

- У меня только поводок…

3. Лестница осталась в крыше. Видимо, её повысили до несущей конструкции

4. Вся техника безопасности сводится к одному: не трогайте мешки.

5. У этого человека удивительное чувство равновесия. Хотелось бы ещё чувство самосохранения

6. Карьерная лестница: вид сверху. Желание сделать карьеру почему-то пропало

7. Когда в душе ты гонщик, а по накладной - кладовщик.

8. До конца смены оставалось полчаса, а до здравого смысла - примерно три метра

9. Начальник обещал подвесить за срыв сроков. Оказалось, это у них рабочий процесс

10. Лестницу нарастили. Вопросов к ней тоже прибавилось

11. Копал под фундамент, докопался до собственного подвала

12. Подъёмник решил начать с низов

13. На коробке было написано «прочный материал». Мужчина решил не верить на слово

14. Чтобы добраться до лестницы, сначала нужно подняться по лестнице

15. Когда смотришь на коллегу и думаешь: «Хорошо, что я выбрал безопасное место»

16. Тут главное - хорошие отношения с напарником. Вся карьера сейчас в его руках.

17. Вот теперь фраза «не дави на меня, я работаю» звучит особенно убедительно.

18. Тачка вошла в стоимость забора. Выйти из него уже не смогла

19. - Леса будем ставить?

- Зачем? У экскаватора ковш свободен.