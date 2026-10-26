26 октября 2026, 14:28

«Да, Но» - 17 комиксов, после которых улыбка гаснет ровно через секунду

«Да, Но» - 17 комиксов, после которых улыбка гаснет ровно через секунду

Есть вещи, которые кажутся идеальными ровно до того момента, пока не обнаруживается маленькая, но крайне неприятная деталь. Красивые наушники мешают заниматься привычными делами, удобная упаковка отказывается складываться обратно, а долгожданное лето внезапно приносит комаров. У жизни своеобразное чувство юмора.

Иллюстратор Антон Гудим, известный под псевдонимом Gudim, отлично умеет замечать такие противоречия. В серии комиксов «Да, но» он показывает ситуации, в которых у любого плюса обнаруживается минус, а у простого решения - неожиданный подвох. Получается смешно, потому что многие из этих мелочей знакомы почти каждому.

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В этом и состоит очарование серии «Да, но»: для хорошей шутки порой достаточно показать знакомую ситуацию под немного другим углом. Мы смеемся над нелепостями, которые сами встречаем каждый день, и заодно вспоминаем, что идеальных решений почти не бывает. Даже у самой обычной вещи может обнаружиться собственное маленькое «но».

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