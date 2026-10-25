25 октября 2026, 08:06

Юмор на воскресенье 25 октября и сочень

Юмор на воскресенье 25 октября и сочень

Как перевести на английский слово «сочень», собрать шкаф после трех бокалов вина, уйти с работы декоратора и почему нельзя доверить мужу покупку шторы в ванной - об этом и не только в нашей воскресной подборке мемов и шуток на 25 октября.

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