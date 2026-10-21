21 октября 2026, 07:10

У них к нам вопросы: 15 фотографий вещей, у которых обнаружилось лицо

У них к нам вопросы: 15 фотографий вещей, у которых обнаружилось лицо

У хлеба - паника, у ветчины - тоска, а у автомобильной детали такой взгляд, будто счёт за ремонт выставили именно ей. Просто вещи? Мы тоже так думали, пока не встретились с ними глазами.

Эта игра восприятия называется парейдолией: в случайных формах, пятнах и узорах мы узнаём знакомые образы. Иногда достаточно двух отверстий и трещины, чтобы у предмета появилось лицо. А вместе с ним - характер, настроение и немой вопрос: «Ну и что ты собираешься со мной делать?»

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В этой подборке - 15 таких встреч. Предупреждаем: увидев эти лица однажды, вернуться к обычному хлебу и бездушным розеткам будет непросто.

Хлеб в панике: «В смысле - в тостер? Мы же только познакомились!»

 

Диван не шибко рад, что его грузят на крышу автомобиля.

Когда сказали «будет небольшой ремонт», а потом начали сносить стену.

Коробка выслушала ваши планы на выходные. Выражение лица менять не стала.

У ветчины тоже был трудный день. Теперь ещё и вы со своим бутербродом.

Интеллигентный фонарь. Светит, но не навязывает свою точку зрения.

Когда на семейном фото попросили улыбнуться естественно.

Этот зеленый лист явно многое повидал в жизни.

«Подключайтесь. Мне давно никто ничего интересного не рассказывал».

Камень лежал здесь триста лет. Ваши новости всё равно сумели его удивить.

Когда проснулся за минуту до будильника и лежишь, караулишь.

Мастер сказал: «Будильник ещё походит». Судя по лицу будильника, с ним это не обсуждали.

Тот самый коллега, который уже набрал воздуха для шутки на совещании.

«Конечно, заходите без предупреждения. Мы очень рады». Особенно убедительно получилось «очень».

«В смысле какой кот? Я же мышь компьютерная»

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У них к нам вопросы: 15 фотографий вещей, у которых обнаружилось лицо

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