У них к нам вопросы: 15 фотографий вещей, у которых обнаружилось лицо

У хлеба - паника, у ветчины - тоска, а у автомобильной детали такой взгляд, будто счёт за ремонт выставили именно ей. Просто вещи? Мы тоже так думали, пока не встретились с ними глазами.
Эта игра восприятия называется парейдолией: в случайных формах, пятнах и узорах мы узнаём знакомые образы. Иногда достаточно двух отверстий и трещины, чтобы у предмета появилось лицо. А вместе с ним - характер, настроение и немой вопрос: «Ну и что ты собираешься со мной делать?»
В этой подборке - 15 таких встреч. Предупреждаем: увидев эти лица однажды, вернуться к обычному хлебу и бездушным розеткам будет непросто.
Хлеб в панике: «В смысле - в тостер? Мы же только познакомились!»
Диван не шибко рад, что его грузят на крышу автомобиля.
Когда сказали «будет небольшой ремонт», а потом начали сносить стену.
Коробка выслушала ваши планы на выходные. Выражение лица менять не стала.
У ветчины тоже был трудный день. Теперь ещё и вы со своим бутербродом.
Интеллигентный фонарь. Светит, но не навязывает свою точку зрения.
Когда на семейном фото попросили улыбнуться естественно.
Этот зеленый лист явно многое повидал в жизни.
«Подключайтесь. Мне давно никто ничего интересного не рассказывал».
Камень лежал здесь триста лет. Ваши новости всё равно сумели его удивить.
Когда проснулся за минуту до будильника и лежишь, караулишь.
Мастер сказал: «Будильник ещё походит». Судя по лицу будильника, с ним это не обсуждали.
Тот самый коллега, который уже набрал воздуха для шутки на совещании.
«Конечно, заходите без предупреждения. Мы очень рады». Особенно убедительно получилось «очень».
«В смысле какой кот? Я же мышь компьютерная»