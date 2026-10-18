Всё под контролем. Но это не точно: 18 фотографий, к которым жизнь не приложила инструкцию

Иногда реальность выдаёт такое, что остаётся только достать телефон. Кто-то слишком буквально понял инструкцию, кто-то нашёл неожиданное применение обычной вещи, а кто-то явно начал со слов: «Да нормально будет!»

В этой подборке прекрасно всё: смелость замысла, непредсказуемость исполнения и полное отсутствие человека, который вовремя сказал бы: «Подожди». Смотрите внимательно - возможно, где-то здесь притаилось и ваше любимое «я всегда так делаю».

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Листайте, улыбайтесь и помните: если вам кажется, что сегодня вы сделали какую-то глупость, возможно, вы просто ещё не видели эти снимки.

1.

«В отделе кадров сказали, что у них горячие вакансии. Теперь понятно почему».

2.

«Официант, можно немного перца?»

«Конечно. Скажите, когда остановиться».

3.

«Когда купил участок по цене за квадратный метр и решил не переплачивать за лишние сантиметры».

4.

«Переезд прошёл успешно. Осталось доехать и убедить стиральную машину, что она теперь холодильник».

5.

«Карьерная лестница нашей компании. Перспективы открываются уже на пятой ступеньке».

6.

«Когда пришёл в гости и случайно активировал режим невидимости».

7.

«Дорогой, мне не нужны дорогие подарки. Просто иногда дари мне букет».

8.

«Спецоперация „Обед“. Сосиска под надёжной охраной, газировка прикрывает с фланга».

9.

«Когда работаешь удалённо настолько давно, что организм самостоятельно изобрёл новую позу».

10.

«Когда случайно зашёл в музей и обнаружил, что твой прапрадед уже всё про тебя знает».

11.

«Просьба уступать места пассажирам с детьми, пожилым людям и тем, кто способен съесть вас целиком».

12.

«Дети выросли, разъехались. Варежки решили, что жизнь на этом не заканчивается».

13.

«Когда наконец встретил того, который понимает тебя с полувзгляда».

14.

«Всю жизнь думал, что сначала была курица. А теперь появились серьёзные сомнения».

15.

«Начальник отдела удалённой работы лично проверяет, почему сотрудница отвлекается на какие-то свои дела».

16.

Когда случайно включил фронтальную камеру и увидел себя в понедельник утром.

17.

Печенье: ожидание и реальность. На упаковке - мечта кондитера. Внутри - тяжёлое детство этой мечты.

18.

Когда тебя пригласили в боулинг, но ты двадцать лет играл только в гольф и не собираешься изменять принципам.

После таких фотографий начинаешь понимать, что выражение «голь на выдумки хитра» давно пора дополнить: «А фантазия вообще не признаёт никаких ограничений».

И всё-таки хорошо, что у человечества есть фотоаппараты. Иначе никто бы нам не поверил.