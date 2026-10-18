Всё под контролем. Но это не точно: 18 фотографий, к которым жизнь не приложила инструкцию

Иногда реальность выдаёт такое, что остаётся только достать телефон. Кто-то слишком буквально понял инструкцию, кто-то нашёл неожиданное применение обычной вещи, а кто-то явно начал со слов: «Да нормально будет!»
В этой подборке прекрасно всё: смелость замысла, непредсказуемость исполнения и полное отсутствие человека, который вовремя сказал бы: «Подожди». Смотрите внимательно - возможно, где-то здесь притаилось и ваше любимое «я всегда так делаю».
Листайте, улыбайтесь и помните: если вам кажется, что сегодня вы сделали какую-то глупость, возможно, вы просто ещё не видели эти снимки.
1.
«В отделе кадров сказали, что у них горячие вакансии. Теперь понятно почему».
2.
«Официант, можно немного перца?»
«Конечно. Скажите, когда остановиться».
3.
«Когда купил участок по цене за квадратный метр и решил не переплачивать за лишние сантиметры».
4.
«Переезд прошёл успешно. Осталось доехать и убедить стиральную машину, что она теперь холодильник».
5.
«Карьерная лестница нашей компании. Перспективы открываются уже на пятой ступеньке».
6.
«Когда пришёл в гости и случайно активировал режим невидимости».
7.
«Дорогой, мне не нужны дорогие подарки. Просто иногда дари мне букет».
8.
«Спецоперация „Обед“. Сосиска под надёжной охраной, газировка прикрывает с фланга».
9.
«Когда работаешь удалённо настолько давно, что организм самостоятельно изобрёл новую позу».
10.
«Когда случайно зашёл в музей и обнаружил, что твой прапрадед уже всё про тебя знает».
11.
«Просьба уступать места пассажирам с детьми, пожилым людям и тем, кто способен съесть вас целиком».
12.
«Дети выросли, разъехались. Варежки решили, что жизнь на этом не заканчивается».
13.
«Когда наконец встретил того, который понимает тебя с полувзгляда».
14.
«Всю жизнь думал, что сначала была курица. А теперь появились серьёзные сомнения».
15.
«Начальник отдела удалённой работы лично проверяет, почему сотрудница отвлекается на какие-то свои дела».
16.
Когда случайно включил фронтальную камеру и увидел себя в понедельник утром.
17.
Печенье: ожидание и реальность. На упаковке - мечта кондитера. Внутри - тяжёлое детство этой мечты.
18.
Когда тебя пригласили в боулинг, но ты двадцать лет играл только в гольф и не собираешься изменять принципам.
После таких фотографий начинаешь понимать, что выражение «голь на выдумки хитра» давно пора дополнить: «А фантазия вообще не признаёт никаких ограничений».
И всё-таки хорошо, что у человечества есть фотоаппараты. Иначе никто бы нам не поверил.