8 октября 2026, 15:28

20 комиксов, после которых хочется спросить: «А разве жизнь не всегда была такой странной?»

20 комиксов, после которых хочется спросить: «А разве жизнь не всегда была такой странной?»

Иногда для хорошей шутки не нужен длинный текст. Достаточно одной картинки, пары деталей и ситуации, которая внезапно разворачивается совсем не туда, куда ожидалось. Именно на этом построены эти комиксы: знакомые вещи в них подчиняются странной логике, но от этого почему-то становятся ещё понятнее.

Здесь есть кошки, которые прекрасно знают толк в коробках, спагетти, которые лучше не трогать, бытовые ситуации с неожиданным финалом и юмор, который работает без длинных объяснений. Самое интересное начинается в тот момент, когда абсурд вдруг оказывается слишком похож на обычную жизнь.

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1. Оправдано

2. Никогда, ни при каких обстоятельствах не ломайте спагетти

3. Кошки любят коробки

4. Совершенно верно

5. В клетку!

6. «Я пришел сюда жевать резинку и бить морды! И резинка у меня закончилась»

7. Так вот как это работает

8. Пакман

9. Чтобы гарантированно попасть в цель, сначала выстрелите, а то, во что вы попали, назовите целью

10. Колесо жизни

11. Неожиданный поворот

12. Тонко

13. Кто это сделал?

14. Серьёзные отношения

15. Упс

16. Отличия собак и кошек

17. Так гораздо удобнее

18. Хороший выбор

19. Чёрный юмор

20. Ангел одобряет

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