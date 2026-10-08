20 комиксов, после которых хочется спросить: «А разве жизнь не всегда была такой странной?»

Иногда для хорошей шутки не нужен длинный текст. Достаточно одной картинки, пары деталей и ситуации, которая внезапно разворачивается совсем не туда, куда ожидалось. Именно на этом построены эти комиксы: знакомые вещи в них подчиняются странной логике, но от этого почему-то становятся ещё понятнее.
Здесь есть кошки, которые прекрасно знают толк в коробках, спагетти, которые лучше не трогать, бытовые ситуации с неожиданным финалом и юмор, который работает без длинных объяснений. Самое интересное начинается в тот момент, когда абсурд вдруг оказывается слишком похож на обычную жизнь.