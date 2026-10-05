Юмор за день и вопрос

К вечеру понедельника приятно получить от кого-нибудь смешную картинку. Открываешь, улыбаешься, отправляешь что-нибудь в ответ, и разговор, который весь день состоял из просьб и уточнений, становится гораздо приятнее. Хорошо, когда повод написать человеку находится просто потому, что хочется его рассмешить.
В нашей подборке за понедельник, 5 октября, собраны лучшие шутки, мемы и смешные картинки дня. Полистайте в своё удовольствие. А если найдётся шутка, которую точно оценит кто-то из знакомых, у вас уже есть хороший повод напомнить о себе.