5 октября 2026, 19:05

Юмор за день и вопрос

Юмор за день и вопрос

К вечеру понедельника приятно получить от кого-нибудь смешную картинку. Открываешь, улыбаешься, отправляешь что-нибудь в ответ, и разговор, который весь день состоял из просьб и уточнений, становится гораздо приятнее. Хорошо, когда повод написать человеку находится просто потому, что хочется его рассмешить.

В нашей подборке за понедельник, 5 октября, собраны лучшие шутки, мемы и смешные картинки дня. Полистайте в своё удовольствие. А если найдётся шутка, которую точно оценит кто-то из знакомых, у вас уже есть хороший повод напомнить о себе.

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