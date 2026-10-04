4 октября 2026, 20:15

Юмор за неделю и моя жизнь

Юмор за неделю и моя жизнь

К концу недели почти у каждого наберётся несколько историй, которые сначала раздражали, а теперь уже годятся для анекдота. Правда, с некоторыми пока придётся подождать. Хороший юмор вообще многое выигрывает от правильно выбранного момента.

В воскресенье вечером собрали лучшие шутки, мемы и смешные картинки за неделю с 28 сентября по 4 октября. Получился отдельный повод оглянуться на эти семь дней с улыбкой. И, возможно, обнаружить, что собственные маленькие нелепости были далеко не самыми выдающимися.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на юмор

Получайте новые мемы и юмор

Самые смешные материалы Mixer

 

Подписка на юмор

Получайте новые мемы и юмор

Самые смешные материалы Mixer

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Юмор за неделю и моя жизнь

Выберите конфетти: почему у вас не получается радоваться по-настоящему,…
Юмор за неделю и моя жизнь

Юмор за день и как понять, что отпустило
Юмор за неделю и моя жизнь

Драники без муки: зачем возвращать крахмал в картофель
Юмор за неделю и моя жизнь

Весы, Скорпионы, Львы и Раки в гороскопе на понедельник 5 октября
Юмор за неделю и моя жизнь

18 исторических фото, которые выглядят как сцены из странного фильма о…
Юмор за неделю и моя жизнь

Восточный гороскоп на 2027 год: что приготовила Красная Огненная Коза
Юмор за неделю и моя жизнь

6 фильмов о любви, после которых хочется лучше понять друг друга
Юмор за неделю и моя жизнь

«Да, но…»: 16 саркастичных комиксов о ситуациях, в которых узнает себя…