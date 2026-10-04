Юмор за неделю и моя жизнь

К концу недели почти у каждого наберётся несколько историй, которые сначала раздражали, а теперь уже годятся для анекдота. Правда, с некоторыми пока придётся подождать. Хороший юмор вообще многое выигрывает от правильно выбранного момента.

В воскресенье вечером собрали лучшие шутки, мемы и смешные картинки за неделю с 28 сентября по 4 октября. Получился отдельный повод оглянуться на эти семь дней с улыбкой. И, возможно, обнаружить, что собственные маленькие нелепости были далеко не самыми выдающимися.

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