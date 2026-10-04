4 октября 2026, 11:58

Те самые позорные фотографии, которые мы привозим из отпуска

Те самые позорные фотографии, которые мы привозим из отпуска

В отпуск мы едем за красивыми воспоминаниями. Заранее представляем: вот мы у моря, волосы развеваются, загар ложится ровно, а окружающие деликатно выходят из кадра. На деле ветер выворачивает дождевик, птица заменяет собой папу, а семейная фотография становится доказательством того, что всем давно пора поесть.

Из двухсот снимков для соцсетей обычно выбирают три. Остальные прячут в папку «Не показывать», которую родственники почему-то считают лучшей частью фотоальбома.

И правильно делают. Закаты у всех примерно одинаковые. А вот момент, когда купальные шорты решили остаться на борту, - уже личная история.

1. 

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«У природы нет плохой погоды. Есть плохие пакеты».

2. 


«Бар у бассейна оказался с доставкой. Точность доставки пока хромает».

3. 


«В последний момент плавки решили, что экстремальный отдых - не для них».

4. 


«Папа не хотел фотографироваться. Местные пошли ему навстречу».

5. 


«Из офиса выехал. Из чата - нет».

6. 


«Дресс-код заведения: всё, что не прикрыто цветами, должно быть прикрыто».

7. 


«Знакомство с местными сразу перешло к обсуждению личных границ».

8. 


«Оказывается у папы тоже есть кнопка, которая включает высокие ноты».

9. 


«Круиз понравился всем. Просто восторг выражали на разных уровнях».

10. 


«На пляж пришёл по частям. Так дешевле по тарифу лоукостера».

11. 


«Тело в отпуске. Голова всё ещё в понедельнике».

12. 


«Романтическая прогулка вдвоём. Детали волочатся следом».

13. 


«Самое эффектное фото делает мужик сзади».

14. 


«За третье место у окна доплачивать не стали».

15. 


«Папа нёс всё необходимое для счастливого отпуска. Счастье в список не поместилось».

16. 


«Родители привезли из отпуска романтику. Дети - материал для психотерапевта».

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