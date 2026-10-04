Те самые позорные фотографии, которые мы привозим из отпуска

В отпуск мы едем за красивыми воспоминаниями. Заранее представляем: вот мы у моря, волосы развеваются, загар ложится ровно, а окружающие деликатно выходят из кадра. На деле ветер выворачивает дождевик, птица заменяет собой папу, а семейная фотография становится доказательством того, что всем давно пора поесть.
Из двухсот снимков для соцсетей обычно выбирают три. Остальные прячут в папку «Не показывать», которую родственники почему-то считают лучшей частью фотоальбома.
И правильно делают. Закаты у всех примерно одинаковые. А вот момент, когда купальные шорты решили остаться на борту, - уже личная история.
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