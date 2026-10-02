2 октября 2026, 10:34

Смешные картинки на день 2 октября и кот-веган

Смешные картинки на день 2 октября и кот-веган

Как успевать за ним на каблуках, почему «уже иду» иногда означает «ещё в душе» и чем пахнет дедлайн после предоплаты - эти и другие жизненные наблюдения в нашей подборке юмора и мемов на пятницу, 2 октября.

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