2 октября 2026, 11:18

Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Эти мемы - как секретный язык. Две строчки текста и дурацкая картинка, а внутри всё переворачивается. Потому что кто-то другой тоже проходил через это. И тоже смеялся потом над тем, над чем раньше плакал. И самое смешное - теперь, когда друзья шлют тебе «обычные» мемы про котиков и кофе, ты ловишь себя на мысли: «Мило… но где тут про границы и объектные отношения?» Добро пожаловать в клуб. Здесь свои шутки. И они лечат лучше, чем кажется.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на юмор

Получайте новые мемы и юмор

Самые смешные материалы Mixer

Подписка на юмор

Получайте новые мемы и юмор

Самые смешные материалы Mixer

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой…
Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Что обязательно сделать в саду в октябре: 10 работ, которые нельзя…
Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Облепиховый морс без горечи: ягоды разминаю после прогрева, а не в блендере
Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Раки, Весы, Стрельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на субботу 3 октября
Женщина наносит крем на тыльную сторону кисти с пигментными пятнами

Пигментные пятна на руках: что помогает и почему лимон может навредить
Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Психологический тест: выберите объятие не раздумывая - и узнайте, как…
Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода

Не будите кота - лучше найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд