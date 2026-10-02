Мемы про психологию - когда один пост диагностирует тебя точнее, чем твой терапевт за полгода
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Эти мемы - как секретный язык. Две строчки текста и дурацкая картинка, а внутри всё переворачивается. Потому что кто-то другой тоже проходил через это. И тоже смеялся потом над тем, над чем раньше плакал. И самое смешное - теперь, когда друзья шлют тебе «обычные» мемы про котиков и кофе, ты ловишь себя на мысли: «Мило… но где тут про границы и объектные отношения?» Добро пожаловать в клуб. Здесь свои шутки. И они лечат лучше, чем кажется.