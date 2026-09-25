25 сентября 2026, 19:05

Юмор за день и люди, победившие страх

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Юмор за день и люди, победившие страх

Хорошая смешная картинка редко остаётся у нас в телефоне надолго: почти сразу находится человек, которому её нужно отправить. С одним у вас похожие рабочие будни, с другим совпадает чувство юмора, а третьему даже пояснять ничего не придётся, он всё поймёт.

Вечером четверга, 24 сентября, делимся подборкой лучших шуток и мемов за день. Возможно, среди них найдётся та самая картинка, после которой захочется написать старому приятелю. Начать разговор с общего смеха всегда приятно, особенно когда давно собирались связаться, но всё откладывали.

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