19 сентября 2026, 19:05

Юмор за день и нотариус

Юмор за день и нотариус

Если за день вам так и не встретилось ничего по-настоящему смешного, исправляем ситуацию. Лучшие шутки, мемы и картинки этой субботы уже здесь, можно листать без всякой пользы, зато с заметно лучшим настроением.

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