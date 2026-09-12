Юмор за день и бывший

До понедельника ещё целое воскресенье. В субботу вечером об этом особенно приятно вспоминать, когда собираешься посмотреть ещё одну смешную картинку и понимаешь, что одной точно не обойдётся. Впрочем, сегодня можно и задержаться.

Собрали лучшие мемы, шутки и смешные картинки за 12 сентября для тех, кто уже добрался до дивана, и тех, кто пока отдыхает урывками. Листайте в своё удовольствие и делитесь понравившимся. Сообщение от друга в субботу вечером гораздо приятнее открывать, когда там что-нибудь смешное, а не просьба помочь с переездом.

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