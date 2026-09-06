6 сентября 2026, 11:50

Юмор за неделю и мужчины после 50

Юмор за неделю и мужчины после 50

В воскресенье днём ещё приятно кажется, что впереди целая вечность: до понедельника далеко, все важные дела вполне можно успеть чуть позже, а диван пока ничего от нас не требует. Обычно это ощущение держится до первого случайного взгляда на часы. После него воскресенье почему-то начинает идти заметно быстрее, хотя мы его об этом не просили.

Поэтому самое время открыть первую часть нашей подборки лучших мемов, шуток и смешных картинок за неделю с 31 августа по 6 сентября. Здесь собрано всё, что смешило нас последние семь дней: работа, семья, погода, покупки и небольшие бытовые открытия. Листайте спокойно, до вечера ещё есть время, а продолжение подборки мы приберегли как раз для него.

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